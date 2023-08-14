إسبانيا تتمرد على الوصافة في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين وتحرز اللقب

“التالتة تابتة” قالها منتخب إسبانيا بأعلى صوت في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين 2023 في كرواتيا إذ فاز في المباراة النهائية على منتخب الدنمارك بنتيجة 28 – 23 لينجح في التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه خلال 4 مشاركات.

إسبانيا وخسارة اللقب مرتين

كانت إسبانيا قد فشلت في الحصول على اللقب مرتين من قبل بخسارتها في المباراة النهائية، المرة الأولى كانت في بطولة العالم 2011 في الأرجنتين إذ انهزمت في المباراة النهائية على يد الدنمارك بنتيجة 22 – 24.

ومن ثم كان انتصار إسبانيا الأخير على الدنمارك بمثابة الثأر لأنها تسببت في حرمانها من احراز اللقب الأول في مسيرته.

والمرة الثانية كانت في بطولة العالم 2017 في جورجيا حيث خسرت المباراة النهائية أمام منتخب فرنسا بنتيجة 25 – 28.

مشوار إسبانيا في البطولة الدور التمهيدي

إسبانيا لم تنهزم أو تتعادل في أي لقاء طوال مشوارها في البطولة إذ في الدور التمهيدي تصدرت المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط جمعتها من 3 انتصارات متتالية على منتخبات البرازيل، والبحرين، وكوريا الجنوبية على الترتيب.

إسبانيا في الدور الرئيسي

وفي الدور الرئيسي احتلت أيضا مقدمة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 6 نقاط حيث تغلبت أيضا على منتخبي التشيك، ومصر على الترتيب.

إسبانيا في الأدوار الإقصائية

وفي دور الثمانية أقصت منتخب ألمانيا إذ فازت عليه بنتيجة 32 – 28.

وفي دور قبل النهائي أطاح بمنظم البطولة كرواتيا حيث هزمها بنتيجة عريضة 39 – 27.

الدنمارك وخسارة النهائي لأول مرة

على الجانب الآخر هذه هي المرة الأولى التي تخسر فيها الدنمارك المباراة النهائية في بطولة العالم حيث حصلت على اللقب في السابق في 3 نسخ.

النسخة الأولى كانت في بطولة العالم 2007 في البحرين إذ فاز على كرواتيا بنتيجة 27 – 26 في المباراة النهائية.

والنسخة الثانية كانت في بطولة العالم 2011 على حساب إسبانيا.

والنسخة الثالثة كانت في بطولة العالم 2013 في المجر حيث تغلب على كرواتيا بنتيجة 32 – 26 في المباراة النهائية.

الدنمارك في الدور التمهيدي

لم تنهزم كما أنها لم تتعادل الدنمارك طوال مسيرتها في البطولة سوى في المباراة النهائية حيث في الدور التمهيدي اعتلت صدارة المجموعة الخامسة بالنقاط الست جمعتها من 3 انتصارات، ففي الجولة الأولى على منتخب تشيلي، وفي الجولة الثانية على منتخب المكسيك، وفي الجولة الثالثة على منتخب النمسا.

الدنمارك في الدور الرئيسي

وفي الدور الرئيسي تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة أيضا بالنقاط الست حصدتها من انتصارين أيضا على كل من منتخب مقدونيا الشمالية، ومنتخب النرويج على الترتيب.

الدنمارك في الأدوار الإقصائية

وفي دور ربع النهائي تجاوز منتخب البرتغال بهزيمته بنتيجة 35 – 25.

وفي دور الأربعة قضى على حلم المصريين في الحفاظ على اللقب حيث تغلب على مصر بنتيجة 39 – 35.

إسبانيا البطل السادس

باتت إسبانيا هي البطل السادس في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين بعد منتخبات الدنمارك صاحب الرقم القياسي بـ3 ألقاب يليه فرنسا بلقبين، ولقب وحيد لكل من كرواتيا، وصربيا والجبل الأسود، ومصر.