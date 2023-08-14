"تموين بورسعيد" يكشف مزايا كارت الخدمة الموحد للمواطنين

أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ، أن كارت الخدمة الموحد تم العمل به بالمحافظة منذ الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن المنظومة تهدف لميكنة جميع الخدمات الحكومية.

وقال "عوض" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" ، والمذاع على قناة " دي ام سي " ، اليوم الإثنين ، كارت الخدمة الموحد يساهم في التيسير على المواطنين والتحكم في الدعم المقدم للمواطنين، ووقف الدعم عن غير المستحقين، موضحاً أن بورسعيد هي أولى المحافظات التي يتم فيها تطبيق منظومة الخدمات الحكومية الموحد ، وهي الأولى في تطبيق منظومة التحول الرقمي .

وأشار عوض إلى أن الكروت الموحدة يتم توزيعها من خلال ٢٥ مركز بريد موحد ، و ٥ مراكز تموينية مطورة ، بعد إرسال رسالة نصية على الرقم المسجل على قاعدة البيانات

وكانت أطلقت وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد؛ حيث يهدف الكارت إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين في كارت واحد، استكمالا لمنظومة التحول الرقمي، وفي إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي.