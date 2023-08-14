الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التصدي لمحاولات تعد بالبناء على أرض زراعية في القصاصين الجديدة بالإسماعيلية

تعد بالبناء
تعد بالبناء

نفذت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم الإثنين، حالة إزالة فورية لمحاولة تعدٍّ بالبناء على أرض زراعية، عبارة عن شدة خشبية مُعدة لإنشاء قواعد وسميلات خرسانية، على مساحة ١٠٠ متر بعزبة زهير صبري.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

وتمت الإزالة في حضور رئيس القرية والقسم الهندسي بالوحدة المحلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الجانب الآخر شنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بحملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.

من جانبه صرح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بأن الحملة قامت بالمرور على 7 منشآت طبية خاصة، بينهم عيادتان خاصة و5 مراكز لعلاج الإدمان، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وتنوعت المخالفات ما بين إدارة منشأة طبية دون ترخيص، وذلك مخالف لمادة 1 و2 لقانون رقم 51 لسنة 1981، ومخالفة عدم وجود غرفة للنفايات، بالإضافة إلى مخالفة عدم وجود غرفة التعقيم في بعض الأماكن علاوة على عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وقد حررت اللجنة بعمل المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حال تكرار تلك المخالفات سيتم غلق المنشآة المخالفة كما نفذت اللجنة قراري غلق الأول لمستشفى خاص والآخر لمركز طبي خاص.

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