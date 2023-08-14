الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

2 مليار و840 مليون جنيه قيمه قروض برنامج "مشروعك" بالدقهلية

ايمن مختار
ايمن مختار

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن القيمه الاجماليه لقروض المشروعات الانتاجيه والإستثماريه والخدميه والممنوحه من قبل برنامج" "مشروعك" بنطاق المحافظه بلغت قيمتها 2 مليار و840 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظه وذلك حتى 30 يوليو الماضي.

وأضاف "مختار"، أن المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار برنامج مشروعك بلغت مايزيد على 22 ألف مشروع إنتاجي وخدمي وإستثماري وفرت مايقرب من 94 ألف فرصه عمل لابناء المحافظة ، وأشار المحافظ أن الدقهليه بهذا الحجم من القروض والمشروعات ومستوى الأداء أصبحت ضمن المحافظات المتميزة فى تنفيذ هذا المشروع على مستوى الجمهوريه وهي بذلك تحتل المركز الثالث علي مستوي محافظات الجمهورية في حجم الاقراض والمشروعات ضمن برنامج مشروعك، وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية.

 وأكد " مختار" على السعى الدائم من قبل أجهزه المحافظه لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج.. 
ووجه المحافظ لمسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الإستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه  المحاسب عماد أبو زيد  مدير عام إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك" بالدقهلية بشأن نشاط الإدارة بديوان عام المحافظه حتي نهاية يونيو الماضي.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المشروعات قروض

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