الإثنين 14 أغسطس 2023
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مازن الغرباوي: فخور بتمثيل بلدي في مهرجان مهم بقيمة "إثراء" للمسرحيات القصيرة

جريدة الدستور

يشارك المخرج والفنان مازن الغرباوي مؤسس و رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي كعضو لجنة  تحكيم في مهرجان إثراء للمسرحيات القصيرة، والذي يقام في الفترة من ١٤ وحتي ١٩ اغسطس بالدمام بالسعودية  وتتشكل لجنة تحكيمه من الكاتب  الدكتور سامي الجمعان رئيسا و عضوية كلا من المخرج مازن الغرباوي من مصر، والدكتور معز مرابط من تونس، والممثل والمخرج السعودي راشد الورثان والمنتج والمخرج السعودي فهد الدوسري.

تمثيل مصر في مهرجان مهم  بحجم وقيمة مهرجان إثراء للمسرحيات القصيرة

وأعرب المخرج مازن الغرباوي عن سعادته بتمثيل مصر في مهرجان مهم  بحجم وقيمة مهرجان إثراء للمسرحيات القصيرة، وكذلك بتواجده في مهرجان على أرض الشقيقة المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه رغم المجهود الكبير الذي يبذله خلال خطته المهنية والفنية السنوية إلا أنه يؤمن بأهمية وضرورة التواصل وتبادل الخبرات بين المهرجانات في الدول العربية والاجنبية بهدف إحداث انتعاشة للمهرجانات العربية والتأكيد على أهمية مد أواصر التعاون مع المهرجانات العربية ، وذلك إيمانا منه بقيمة وأهمية هذه المهرجانات نحو الافاق العالمية لرفعة المسرح العربي ، ودورها الذي تلعبه في دعم المواهب الشابة وتقديم فنانين يشكلون الدعامة الرئيسية للحركة المسرحية في الوطن العربي .

كما أشاد المخرج مازن الغرباوي، بالانفتاح الكبير الذي تعيشه المملكة العربية السعودية وتحديدا في ملف الفن والثقافة وتعاونها المتبادل  والمستدام مع الدول العربية.

مهرجان إثراء للمسرحيات القصيرة ينظمه مركز إثراء ارامكو الذي يسعى لدعم القطاع الإبداعي والثقافي في المملكة العربية السعودية، والإسهام في تطوير الحركة الثقافية والمعرفية من خلال الانفتاح على مختلف الثقافات بالعالم، وتهدف مسابقة إثراء للمسرحيات القصيرة إلي تمكين المواهب،  وإثراء المحتوى المسرحي السعودي والعربي.

ويشارك في مهرجان إثراء للمسرحيات القصيرة  ثمانية عروض وهي البريد المفقود، رحلة سحاب ، وكر خومباب، تنكيل، صفعة، مقايضة، القيد، السفينة تغرق ، تتنافس على نيل جوائز المهرجان المتنوعة اضافه للجائزة الكبرى.

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