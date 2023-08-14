الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 44 تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط

إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو مخالفة بناء بكافة ربوع المحافظة تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة، لافتًا إلى متابعته المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء.

وأضاف أنه تم تنفيذ ٤٤ حالة إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف دون ترخيص في قرى مراكز القوصية وأبنوب والفتح وأبوتيج وحي شرق حيث تم إزالة أسوار وبلوكات بيضاء أو أعمدة خرسانية أو فك شدة خشبية أو ردم قواعد وسملات وذلك خلال حملات إزالات بهذه المراكز.

جاء ذلك بمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي ادارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

 

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أراضي زراعية وأملاك دولة الإجراءات القانونية اللازمة الجمعيات الزراعية الزراعية وأملاك الدولة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوحدات المحلية أملاك الدولة بالبناء المخالف

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