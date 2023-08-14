"الحوار بين الخط واللون" ورشة عمل ببيت السنارى الأربعاء

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ورشة عمل للشباب؛ بعنوان "الحوار بين الخط واللون"، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

تركز الورشة على قراءة أبجديات الخط واللون والكتلة من خلال استعراض نماذج منتقاة من الفن التشكيلي ومفرداته، ودراسة عناصر الخط وأشكاله وأنواعه واستخداماته، واللون ومكوناته وتركيباته وأنواعه، وكذلك التكوين بما يشمله من كتلة واتزان وإيقاع ووحدة.

ومن المقرر أن يقدم الورشة مصمم الديكور عمر كمال؛ وهو فنان ومتخصص في الفن التشكيلي وتأثيراته النفسية، قدم العديد من الورش التدريبية في هذا المجال، وشارك في العديد من المعارض.

وهذه الورشة موجهة للشباب من سن 15 فيما فوق، وتأتي الورشة في إطار الحرص على نشر الثقافة، وتوفير مصادر المعرفة للشباب، فالورشة تمثل فرصة قيّمة للشباب لاستكشاف عالم الفن والتعبير الإبداعي بطرق مميزة، وكذلك التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بطرق مختلفة ومبتكرة، حيث يستخدمون الخطوط والألوان كوسيلة للتعبير عن تجاربهم الشخصية والإبداعية، كما تُشجّع الورشة على التفكير التحليلي والنقدي، حيث يمكن للشباب تحليل الخطوط والألوان وفهم كيفية تأثيرها على المشاهد والمشاعر.

يعتبر بيت السناري واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالًا طائلة، عرف هذا البيت كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.