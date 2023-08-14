الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى العلمين توضح أبرز الملفات المطروحة خلال القمة الثلاثية

القمة الثلاثية
القمة الثلاثية

تستضيف مدينة العلمين، اليوم الإثنين، قمة ثلاثية تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن، عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تستهدف بحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف المشتركة.

وقالت آية لطفي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العلمين، إن اللقاء المرتقب بين الرؤساء الثلاثة ليس الأول من نوعه، بل كان هناك لقاء، جرى عقده مطلع هذا العام، بحث تطورات القضية الفلسطينية والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية الإقليمية، وتظل القضية الفلسطينية الأهم في المنطقة من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وأكدت أن إعادة إعمار غزة أبرز الملفات المطروحة في القمة الثلاثية، والتوحد بشأن الحلول؛ لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأوضحت مراسلة القناة أن القمة تأتي في ظروف صعبة للغاية؛ واستكمالًا لـ"مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية" الذي جرى عقده بمدينة العلمين، بناءً على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وبمشاركة الفصائل الفاعلة في المشهد الفلسطيني؛ لإنهاء الانقسام والاتفاق على رؤية وطنية لمواجهة الاحتلال.

العلمين الأردن السيسي محمود عباس قمة ثلاثية

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