رئيس البرلمان العربي يفتتح عددا من البرامج المتخصصة بمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية

افتتح عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عدد من البرامج المتخصصة التي ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي ،وذلك علىً مدى أربعة ايام خلال الفترة من 13 حتى 16 أغسطس الجاري بالقاهرة ،وذلك وفقا لخطة البرامج التدريبية خلال فترة الإجازة البرلمانية لعام ٢٠٢٣ لتعزيز قدرات منسوبي الأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية، والأمانة العامة للبرلمان العربي ويشارك بالبرامج الثلاث ٣٥ من منسوبي عدد ٨ أمانات عامة عربية بالاضافة إلى مشاركة عضوين من مجلس الشورى اليمنى.

واكد العسومي حرص البرلمان العربي على المساهمة بشكل فاعل في تنمية قدرات ومهارات منسوبي الأمانة العامة للبرلمان العربي والأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية، لما للدبلوماسية البرلمانية من دور هام في تعزيز العلاقات بين البرلمانات.

ويتناول البرنامج التدريبي الأول "أدوات قياس التشريع وقياس كلمة القانون في التجارب المعاصرة"، ويناقش البرنامج السياسة التشريعية وتأثيرها على قياس أثر التشريع، الاتجاهات المعاصرة في الإصلاح والتطوير التشريعي، منهجية قياس أثر التشريع في التجارب المعاصرة، تطبيقات قياس أثر التشريع في بعض البرلمانات.

ويتناول البرنامج التدريبي الثاني "الأيزو في المجال البرلماني العربي" ويناقش عدة موضوعات من بينها الإدارة الإستراتيجية للأمانة العامة ،التميز والإبتكار في الإدارة البرلمانية،معايير وضوابط الجودة،معايير وضوابط شهادات الأيزو وفقا لأنواعها، الأمن الذاتي المعلوماتي ومخاطر التكنولوجيا للحصول على الأيزو.

ويتناول البرنامج التدريبي الثالث "الجدارات الوظيفية وإدارة الموارد البشرية والتدريب البرلماني" ويناقش عدة موضوعات مهمة يأتي في مقدمتها التحديات المعاصرة لإدارة الموارد البشرية، والأمن الذاتي المعلوماتي والتدريب على الأزمات ،ومخاطر تهديدات الجرائم السيبرانية على الموارد البشرية ،التنظيم والتخطيط والتدريب للموارد البشرية، الذكاء الإجتماعي في الموارد البشرية، الجدارات الوظيفية والجديد في إدارة الموارد البشرية،الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية.