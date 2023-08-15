الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

«السكرتير الفني» كانت البداية.. تفاصيل قصة حب شويكار وفؤاد المهندس

شويكار
شويكار

تحل هذه الأيام ذكرى رحيل الفنانة شويكار، وهي من مواليد عام 1938، بمحافظة الإسكندرية، حيث ولدت لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل، وأم شركسية.

ورحلت عن عالمنا عام 2020، بعد أن تركت مجموعة من الأعمال التي أثرت المكتبة الفنية، منها: “أنا وهو وهي، وكلمني شكرًا، والزوجة 13، وهارب من الزواج” وغيرها 

الفنانة شويكار قدمت العديد من الشخصيات النسائية التى عبرت من خلالها عن قضايا وهموم المرأة وامتازت بقدراتها الفنية العالية من خلال تنوع أدوارها.
 

بداية تعارف شويكار وفؤاد المهندس
الفنانة شويكار قالت في تصريحات تلفزيونية، إن بداية تعارفها بالفنان فؤاد المهنس، كانت عن طريق المسرح، عندما طلبها السيد بدير، للعمل بالمسرح، وكانت أول أعمالها المسرحية، وبعد عمل البروفة اعتذر لها السيد بدير عن الدور لانشغاله بأعمال أخرى.

وأعطى المهندس المسرحية، ومن هنا جاء تعارفهما، من خلال مسرحية "السكرتير الفني" التي نجحت نجاحًا كبيرًا آنذاك، واستمر عرضها لشهور.

وبعد ذلك عملا معًا مسرحية "أنا وهو وهي" التي وطدت علاقتهما معًا في العمل، وجعلت بينهما تناغًمًا كبيرًا، وعندما سافرا إلى الأقصر وأسوان لعرض مسرحية "السكرتير الفني"، بدأت قصة حبهما.

وتكللت بالزواج أثناء فيلم" هارب من الزواج" وكان زواجهما وانطلاقهما معًا في سماء الفن لتشكيل أشهر ثنائي فني حتى مسرحية " سك عل بناتك" التي كانت موجودة بها فقط بصوتها.

 

اسم شويكار الحقيقي
قالت الفنانة شويكار، في لقاء تليفزيوني لها:" إن اسمها تركي يعني "شق القمر المسكر" بينما اسم جد والدها "طوب صقال"، وكانت قد تغيبت شويكار عن الساحة الفنية لمدة 15 عامًا حتى عادت وشاركت في فيلم " كلمني شكرًا" مع الفنان عمرو عبدالجليل والمخرج خالد يوسف.

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