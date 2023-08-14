الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أستون فيلا يتعاقد مع عمر خضر لاعب نادى زد

عمر خضر مع أحمد المحمدي
عمر خضر مع أحمد المحمدي

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع عمر خضر قادمًا من نادي زد إف سي.

ونشر نادي أستون فيلا، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله التعاقد مع خضر بعقد طويل الأجل، واصفين إياه بـ الموهبة المصرية المثيرة.

ووقع خضر على عقد انتقاله إلى أستون فيلا على أن ينضم رسميًا للفريق في 1 يوليو 2024، عندما يبلغ عامه الثامن عشر، وفقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح النادي الإنجليزي أن وصول خضر يمثل أول صفقة إثر التعاون المبرم بين أستون فيلا وزد إف سي في وقت سابق من هذا العام.

وأشار أستون فيلا إلى أن التعاقد مع خضر يمثل أمرًا مهمًا لأكاديمية أستون فيلا، حيث جذب اللاعب بمنتخب مصر تحت 17 عامًا الانتباه والإعجاب من جميع أنحاء القارة وخارجها.

وذكر «فيلا» أن خضر أمضى وقتًا في وقت سابق من هذا الشهر في مقر تدريبات النادي، حيث خضع لفترة معايشة، وأظهر أداءً عاليًا، والتقى نجوم الفريق الأول ومدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري، بالإضافة إلى أسطورة النادي ومواطنه حسب ماجاء في البيان، أحمد المحمدي قائد منتخب مصر السابق.

استون فيلا زيد عمر خضر احمد المحمدى زيد إف سي

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