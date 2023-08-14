نادر الخبيرى: توطين صناعة النقل هدفه تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير العملة الصعبة

أكد النائب نادر الخبيري، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن قطاع النقل شهد طفرة نوعية ومميزة، وذلك بجهود القيادة السياسية.

وأوضح النائب نادر الخبيري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص دائمًا على توفير كل احتياجات المواطنين وتسهيل حركة تنقلهم، علاوة على تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من خلال النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن شبكة الطرق الجديدة ساهمت في تخفيف الزحام والتكدس المروري، بما له من تأثيرات على الاقتصاد والمواطنين علاوة على توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.

وأشاد النائب نادر الخبيري بتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، إضافة إلى تطوير منظومة الموانئ.

وأكد النائب نادر الخبيرى على أن اتجاه الدولة لتوطين صناعة النقل بالتعاون مع القطاع الخاص هدفه تحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.