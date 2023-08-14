كولر يحدد موعد وصوله القاهرة وموعد جلسته مع الخطيب لحسم ملف تجديد عقده

حدد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، يوم 22 أغسطس الجارى موعدًا للعودة إلى القاهرة لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد وقبل السفر إلى النمسا لاستكمال المعسكر الخارجي.

ويتابع مارسيل كولر، الذي يقضى إجازته السنوية فى سويسرا، كافة الأمور المتعلقة بالاستعداد للموسم الجديد بصفة يومية من خلال التنسيق مع خالد بيبو، مدير الكرة، من خلال الاتصالات اليومية المكثفة لإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بالمعسكر الخارجي خلال الفترة من 28 أغسطس الجارى حتى يوم 6 سبتمبر القمبل تتخلله مباراتان وديتان.

وكشف مصدر مسئول أن الدكتور تامر أبوالعينين بالتنسيق مع كولر ومدير الكرة حدد يومى 24و25 أغسطس الجاري موعد إجراء الفحوصات والقياسات الطبية للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

في المقابل يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة مع مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الكرة، عقب عودته من سويسرا من أجل تجديد تعاقده مع النادى.

ويسعى رئيس القلعة الحمراء لتجديد عقد كولر لموسم قادم بخلاف الموسم المقبل، لا سيما أن الفترة الأخيرة قبل سفر المدير الفنى إلى سويسرا، حيث شهدت مفاوضات مكثفة تم خلالها الاتفاق على الخطوط الرئيسة لتجديد تعاقده وطلب المدير الفني انتظار وكيل أعماله لانهاء كافة الإجراءات التعاقدية، خاصة أنه سوف يتم رفع راتب كولر بنسبة تصل إلى 40% بعد النتائج الجيدة التى حققها مع الفريق والعروض التى وصلته من جانب أندية عربية.

كان خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، أعلن عن انضمام صلاح محسن إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، وتقرر سفر اللاعب مع الفريق في معسكر الإعداد بالنمسا، والمحدد له الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ٦ سبتمبر المقبل.

جاء ذلك بناءً على رؤية مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، في إطار استعداداته للموسم الجديد.