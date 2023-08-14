الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس الرقابة المالية: نسعى لتوفير منتجات تأمينية مختلفة

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن غدًا الثلاثاء، سيشهد بدء عملية الاكتتاب وشراء أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج.
وأضاف "فريد"، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن الهيئة بالتعاون مع شركائها تسعى لتوفير منتجات تأمينية مختلفة، بتغطيات متنوعة مثل المعاش أو حالات العجز الكلي أو الجزئي.
وأوضح أن التعاون الذي تم بين شركة مصر  لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري لإطلاق تلك الوثيقة يعد نموذجًا للتعامل بين جهات القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي.
وأشار إلى أن عملية إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار أخذت في الاعتبار التكنولوجيا والرقمنة، سواء في عملية الاكتتاب والشراء أو صرف التعويضات.
وتطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعاون الأخيرة مع البنك المركزي لاعتماد المنتج الجديد "وثيقة معاش بالدولار" والوصول به لمستوى تقني مميز، لافتًا إلى أن هذا يُعد دليلًا على صلابة العلاقة بين جهات الدولة المختلفة.

توفير منتجات تأمينية مختلفة بدء عملية الاكتتاب وشراء اول وثيقة معاش بالدولار التعاون الذي تم بين شركة مصر لتأمينات الحياة و البنك الأهلي المصري عملية إطلاق اول وثيقة معاش بالدولار اخذت في الاعتبار التكنولوجيا سواء في عملية الاكتتاب و الشراء

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