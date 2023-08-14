الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تشغيل مستشفى "الطوارئ وجراحات القلب الجديد" بجامعة سوهاج يناير 2024 بتكلفة 350 مليون جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج "إنه سيتم استلام مبنى مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب المقامة داخل المستشفى الجامعي القديم فى شهر يناير 2024، للبدء فى تشغيلها بإجمالي تكلفة 350 مليون جنيه". 
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة، اليوم /الاثنين/، مع ممثلي الشركة المنفذة للمشروع، للتعرف على الموقف التنفيذي المتعلق بمشروع إنشاء المستشفى، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس عاصم فتحي مدير إدارة الشؤون الهندسية بالمستشفى الجامعي.
وأوضح النعماني أن مشروع مستشفى الطوارئ يعد إضافة إلى مباني المستشفي الجامعي، وذلك من أجل تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتميزة لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، مؤكداً أن المبنى تم تصميمه معمارياً ليتوافق مع اعتبارات مكافحة العدوي ومعايير تصميم المستشفيات وتحقيق الجودة الطبية.
وأشار إلى أن المشروع جرى تنفيذه على مساحة 1400 متر مربع، ويشمل بدروما ودورا أرضيا و7 طوابق متكررة بخدماتها وعنابر للعناية المركزة والعناية فائقة التعقيم، وغرفا للعزل وعنابر وغرفا لإقامة المرضي، وقسما للطوارئ وأقساما للأشعة والمعامل، إلى جانب عدد من الغرف الإدارية والخدمية، مبينا أن المبنى تمت إقامته بطاقة استيعابية 153 سريرا وبه 8 غرف عزل خارج العناية، و64 غرفة لإقامة المرضى، كما أن الطابق الأرضى والبدروم سيضم مجمع للصيدليات ومغسلة تعقيم مركزى ومخازن وغرفة الغازات الطبية.
 

الدكتور حسان النعمانى الخدمات الطبية الجودة الطبية بتكلفة 350 مليون جنيه جامعة سوهاج

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