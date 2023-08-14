رئيس الرقابة المالية: إتاحة شراء أول وثيقة للمصريين بالخارج بالدولار غدًا

أعلن الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء الاكتتاب في شراء أول وثيقة للمصريين بالخارج بالدولار، بهدف توفير التغطية التأمينية للمعاش، وحالات العجز الكلي والجزئي، وكذلك الإدخار، على أن يتم الاكتتاب وصرف التعويضات من خلال عمليات مميكنة رقمية؛ لضمان وصول المستحقات لمشتركي الوثائق.

وأشاد "فريد"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، بالجهد المبذول من شركة مصر لتأمينات الحياة، والبنك الأهلي المصري، والذي يدل على التعاون بين القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي لتقديم منتجات مالية تستوعب احتياجات المواطنين.