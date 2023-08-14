الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تُعلن تفعيل الدراسة بثلاثة برامج جديدة بكلية الآداب

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

أعلن الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن بدء تفعيل الدراسة بتلاثة برامج جديدة بكلية الاداب وهم برنامج السكان ونظم المعلومات الجغرافية، الدراسات البيئية والاستشعار عن بعد واللغة اليونانية الحديثة وآدابها، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وأكد  النعماني أن الجامعة تحرص علي إتاحة برامج تعليمية جديدة عالية المستوي بهدف التطوير المستمر للعملية التعليمية، وصقل مهارات الطلاب وقدراتهم نحو سوق العمل المصري والاقليمي، موضحاً انه يتم توفير الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتجهيز القاعات الدراسية والمعامل بالوسائل التعليمية الحديثة التي تساعد علي تنفيذ هذه البرامج بالشكل الأمثل.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تلك البرامج ستقدم خدمة تعليمية مميزة لقطاع كبير من الطلاب الذين يتطلعون لدراسة السكان ونظم المعلومات الجغرافية و الدراسات البيئية والاستشعار عن بعد واللغة اليونانية الحديثة وآدابها ، والتي يزداد الطلب عليها، وقد جري تحديد مجالاتها في ضوء احتياجات سوق العمل.

احتياجات سوق العمل أعضاء هيئة التدريس استلامها إضافة الاستشعار عن بعد التطوير المستمر التعليم والطلاب الهندسية

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