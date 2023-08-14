الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدا.. افتتاح مجمع الرعايات وأول وحدة للحوادث بمستشفيات جامعة بني سويف

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

يفتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، غدا الثلاثاء، عددا من الافتتاحات الجديدة داخل مستشفيات جامعة بني سويف، لتقديم خدمة صحية متميزة بعد تجهيزها على أعلى مستوى لخدمة المواطنين داخل محافظة بني سويف.

وأكد رئيس جامعة بني سويف، أن الافتتاحات ستشهد افتتاح أول وحدة للحوادث لاستقبال حالات الحوادث المختلفة من إصابات المخ والكسور وإصابات الأوعية الدموية والإصابات الجراحية والتي تحتوي على 32 سريرا مجهزاً، ويقوم بالإشراف على تلك الوحدة فريق متكامل من وحدة طب الحالات الحرجة بمعاونة فريق من أطباء جراحة المخ والأعصاب، والجراحة العامة، والعظام والأوعية الدموية، والتجميل.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن وحدة الحوادث ستكون الوحدة المتخصصة والأولى من نوعها داخل محافظة بني سويف، والتي تختص باستقبال وعلاج حالات الحوادث تحت إشراف فريق طبي متكامل لخدمة المرضى.

وأشار الدكتور منصور حسن إلى أن الافتتاحات ستضم افتتاح مجمع الرعايات بعد تجديده وزيادة عدد الأسرة من 18 إلى 34 سريراً لاستقبال حالات الطوارئ الباطنية والسكتات الدماغية وعلاجها بالعقار المذيب للجلطات،  والتي لا تتوفر داخل مستشفيات المحافظة إلا داخل مستشفيات جامعة بني سويف.

الجراحة العامة الدكتور منصور حسن الحالات الحرجة بني سويف جامعة بني سويف جراحة المخ والأعصاب

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