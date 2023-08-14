الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى سودانى: الوضع الإنسانى بالخرطوم سيئ للغاية.. ولا بد من وقف الحرب فورًا

السودان
السودان

مرت 4 أشهر على بدء الصراع والحرب في السودان في 14 أبريل 2023، حينما هاجمت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو القوات المسلحة وحاولت الانقلاب على رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

مناطق السيطرة

وفي هذا الإطار توقع السياسي السوداني كمال إسماعيل استمرار الحرب لفترات طويلة رغم مرور 4 أشهر عليها، لأنها انتقلت من العاصمة الخرطوم إلى الأقاليم، فالآن الحرب ليست في قلب العاصمة أم درمان وبحري والخرطوم، فقد انتشرت في الإقليم السوداني وفي الأطراف كردفان وبداية دخول الجزيرة، لكن المهزوم الأكبر الشعب السوداني الذي يدفع فاتورة الحرب.

موقف المجتمع الدولي من أزمة السودان

وأوضح كمال إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المجتمع الدولي يتعامل مع موضوع السودان كسلحفاة، وكل يوم الدمار مستمر ولا يوجد رد فعل، وكان يجب على المجتمع الدولي التدخل بأن يضغط على الطرفين المتحاربين لوقف القتال فورًا، ومن ثم تبدأ العلاجات ووقف القتال ليس هدنة ولكن تشكيل آلية مراقبة ووقف إطلاق النار وإجبار الطرفين على تنفيذ هذا الأمر ووقف الحرب فورًا.

وأضاف: “نحن نتحدث الآن عن مجتمع إقليمي ودولي في مبادرات كثيرة، والدمار يحدث كل يوم والانفلات كل يوم في ازدياد، ولا بد من سرعة الإجراءات في وقف إطلاق النار وفي وقف الحرب ومن ثم معالجة المسائل الأخرى”. 

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الأوضاع الإنسانية فى السودان

وأكد السياسي السوداني أنه في ظل الحرب القائمة فإن الأوضاع الإنسانية لن تكون على ما يرام، فالمواطنون مشردون في بقاع العالم والمدن الخارجية ولا توجد مرتبات ولا علاج، الوضع الإنساني سيئ للغاية، والجثث منتشرة في شوارع الخرطوم وهذا سينعكس على الحالة الصحية لما تبقى من مواطنين في العاصمة، بجانب النزوح بصورة خرافية، ما أدى إلى إفراز أوضاع إنسانية في غاية الخطورة، وبالتالي إذا لم توقف الحرب هذه الأوضاع الإنسانية ستنفجر يومًا بعد يوم. 

وتوقع إسماعيل أن يكون هناك تحرك سريع من القوى السياسية والمدنية السودانية في ظل التوحيد ومن ثم الضغط على المستوى الإقليمي والدولي لإيقاف الحرب، مشيرًا إلى أنهم كسودانيين يريدون إيقاف الحرب ومن ثم الجلوس في مؤتمر شعبي ودستوري جامع.

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السودان الحرب الصراع الدعم السريع المسلحة القوات المسلحة البرهان دقلو

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