تفاصيل صفقة دخول "رافيلز" العالمية إلى السوق المصرية (خاص)

كشف المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان والمسئول عن متابعة تنفيذ منطقة المال والأعمال التي تضم البرج الأيقوني الأعلى في إفريقيا، عن تفاصيل صفقة دخول "رافيلز" العالمية للفنادق إلى السوق المصرية، قائلاً إنها الفندق الأول للمجموعة في إفريقيا بالكامل.

وأوضح "خطاب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن "رافيلز" دخلت من خلال التعاقد مع "أكور" الفرنسية التي تديرها، وقد تم التعاقد معها نهائيًا في عام 2020 بعد أن واصلنا تنفيذ مذكرات تفاهم بدأت من عام 2018، على أن نحصل على العلامتين "رافيلز" و"فيرمونت"، وأن تكون العلامة "رافيلز" في البرج الأيقوني و"فيرمونت" في البرج الهلالي.

وتابع خطاب: إننا نعمل حاليًا في التشطيبات النهائية والفرش للـ40 دورًا التي ستشغلها العلامة "رافيلز" بالبرج الأيقوني، وستكون غرفا وشققا فندقية، وهي الأولى في إفريقيا بالكامل. حققنا ذلك وفقًا لامتياز حصلنا عليه من خلال التعاقد مع شركة "أكور" الفرنسية، وهي شركة معروفة عالميًا بأنها رقم 1 كمشغل فنادق على مستوى العالم.

وأوضح المسئول عن متابعة تنفيذ منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية أن هذه الفنادق ستستمر ملكيتها للدولة، وهذه العلامات ستعمل بنظام التشغيل والإدارة، وبالطبع لها شروط حققناها، لأنها متواجدة معنا حتى في عمليات التنفيذ، حتى يكون كل شىء وفقًا لاشتراطاتها في الحصول على علامتها التجارية.

وأضاف أن التعاقد مع "أكور" الفرنسية شمل أيضًا تشغيل العلامة "فيرمونت" في البرج الهلالي، وستكون أيضًا غرفا فندقية ووحدات سكنية فندقية، ووقّعنا 12 اتفاقية لتشغيل الفندقين رافيلز وفيرمونت؛ تشغيل وفرش ودعم فني وإدارة وبراندينج وتسويق وكل شىء.

وأشار "خطاب" إلى أننا حققنا شروط الحصول على الخمس نجوم والخمس نجوم بلاس، وهي شروط تبدأ من أول الإنشاءات حتى التشطيب النهائي، للحفاظ على براند العلامة التجارية التي تجذب روادًا من شتى أنحاء العالم، وستكون "رافيلز" إضافة كبيرة للفندقة في مصر.