الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع كوبرى مشاة أعلى محور حسب الله الكفراوى فى القاهرة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع كوبرى مشاة أعلي محور حسب الله الكفراوى، مما يستلزم الغلق الكلي للمحور بمنطقة نيركو المعادى عند تقاطعه مع شارع المتنبي، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

.القادم من محور حسب الله الكفراوى يسلك منزل كوبرى حسب الله الكفراوى تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادى.

.القادم من شارع اللاسلكى يسلك شارع نجيب محفوظ (مساكن نيركو) فمناطق الأوتوستراد.

على أن يتم تنفيذ الأعمال فى مدة زمنية ليلتين ليلاً فقط يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين (15، 16 / أغسطس الجارى) ابتداءً من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

مرور القاهرة الخدمات المرورية حركة المرور

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