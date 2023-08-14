الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استخدام النيتروجين والهواء في إطارات السيارات.. تعرف على المزايا والعيوب

إطار السيارة
إطار السيارة

تعتبر إطارات السيارات جزءًا حيويًا لضمان الأمان والأداء السليم للمركبة، و واحدة من القرارات التي يجب اتخاذها عند صيانة إطارات السيارة هي اختيار ما إذا كنت ستملأ إطاراتك بالهواء العادي أم النيتروجين.، في السطور التالية توضح "الدستور" مزايا وعيوب استخدام كل منهما لمساعدتك في اتخاذ القرار المناسب.

 

- الهواء:

  • المزايا:

1. توفر سهولة الوصول:

الهواء منتشر في كل مكان ويمكنك تعبئة إطارات السيارة بالهواء في معظم محطات الوقود  والورش.

2. تكلفة منخفضة:

ملأ إطارات السيارة بالهواء لا يتطلب تكاليف إضافية، حيث انه منخفض التكاليف.

3. تعديل سهل:

يمكنك ضبط ضغط الهواء بسهولة باستخدام ضاغط هواء.

  •  العيوب:

1. تقلبات الضغط:

يعاني الهواء من تقلبات في ضغط الهواء نتيجة تغيرات درجات الحرارة وعوامل أخرى، مما يستدعي ضبط الضغط بانتظام.

2. وجود الرطوبة:

يحتوي الهواء على نسبة من الرطوبة التي يمكن أن تسبب تآكل في الجنوط وأجزاء الإطارات الداخلية.

 

- النيتروجين:

 

  • المزايا:

1. استقرار الضغط:

يظل ضغط النيتروجين أكثر استقرارًا مع تغيرات درجات الحرارة مقارنة بالهواء، مما يقلل من الحاجة للتعديل المتكرر.

2. عدم وجود رطوبة:

النيتروجين غاز جاف لا يحتوي على رطوبة، مما يقلل من تآكل الجنوط والأجزاء المعدنية داخل الإطارات.

3. زيادة عمر الإطارات:

يمكن للنيتروجين المساعدة في تمديد عمر الإطارات من خلال الحد من التآكل الداخلي وتقليل انتشار الأكسجين.

 

  • العيوب:

1. تكلفة إضافية:

ملأ إطارات السيارة بالنيتروجين يكلف أكثر من استخدام الهواء العادي، وقد يتطلب زيارة إلى مراكز متخصصة.

2. صعوبة الوصول:

 قد لا تتوفر محطات تعبئة النيتروجين في كل مكان، مما قد يجعل الوصول إليه أكثر صعوبة.

 

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