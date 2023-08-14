الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"قومي المرأة" ينظم معسكرًا لطلاب "سياحة وفنادق" بجامعتي الإسكندرية ومطروح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، مستهدفا طلبة وطالبات كلية السياحة والفنادق بجامعتي الأسكندرية ومطروح، وذلك في إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر وبالاشتراك مع مؤسسة ويل اسبرينج.
وأشار المجلس - في بيان أصدره اليوم الاثنين - إلى أن المعسكر الذي يستمر لمدة 3 أيام بالإسكندرية، يهدف إلى تدريب الطلاب وتوعيتهم على كيفية دعم وتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في القطاع السياحي.
وتتضمن فعاليات المعسكر عقد مجموعات نقاشية تديرها سماح حلمي خبيرة المشروع مع الطلبة والطالبات للتعرف على وجهات نظرهم حول دور المرأة العاملة ومدى أهمية تقلدهن للمناصب القيادية في المجالات المختلفة، ومدى معرفتهن بالمفاهيم المتعلقة بتمكين المرأة وأشكال العنف الموجه ضدها ومدى أهمية ملاءمة البيئة المحيطة لعمل المرأة.
كما يتضمن المعسكر العديد من الأنشطة والموضوعات، أهمها كيفية إدارة الوقت والتخطيط والمهارات الشخصية للحصول على العمل وقيمه وأخلاقياته ومهارات التواصل في فريق، إلى جانب موضوعات الذكاء الاجتماعي ومعادلة التغيير.
وخلال فعاليات المعسكر سيتعرف الطلاب والطالبات على أشكال العنف ضد المرأة وعرض قصص نجاح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والفتاه.
 

الإسكندرية ومطروح السياحة في مصر الطلبة والطالبات القطاع السياحي

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