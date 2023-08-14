"هندسة المطرية" تعلن عن برنامج الهندسة الإنشائية

أعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، عن برنامج الهندسة الإنشائية، حيث يتميز البرنامج بوجود تخصصات فريدة حيث يستخدم الطالب التقنيات الحديثة في مجال الهندسة الإنشائية وتطبيقات الكمبيوتر في التصميم الإنشائي، والقدرة على إدارة وتخطيط المشروعات الإنشائية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وتأتي البرامج الجديدة في إطار فلسفة الجامعة لتطوير وتحديث منظومتها التعليمية بما يتماشى مع التحولات العالمية والاستجابة لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتراعي هذه البرامج قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي.

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور محمد حسين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية أن البرنامج يسهم في تأهيل الطالب لسوق العمل في الهندسة الإنشائية عن طريق مشروعين تخرج للطلاب في اكثر من تخصص، وتدريب عملي داخلي وخارجي بجامعة شيربروك بكندا، إلى جانب مسابقات تحفيزية بين الطلاب على مستوى الكلية والجامعات المختلفة، هذا ويؤهل البرنامج الخريج للعمل فور التخرج في مجال التصميم والتحليل الإنشائي والتنفيذ .

حيث يسهم هذا البرنامج في إعداد كوادر علمية مؤهلة هندسيًا وتقنيًا لها القدرة على المنافسة، ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، وقادرة على الإبداع والابتكار والبحث العلمي.



وتتمثل شروط القبول في البرنامج للطلاب الراغبين فى الالتحاق للفئات الآتية:

▪️ طلاب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية.

▪️ طلاب الفرقة الإعدادية المنقولون للفرقة الأولى وطلاب الأقسام الأخرى بالكلية وطلاب هندسة حلوان.

▪️ الطلاب المحولون إلى الكلية والمحققون للحد الأدنى لكليات القطاع الهندسي بمكتب التنسيق بالجامعات الحكومية المصرية.

▪️ الطلاب الوافدون من الدول العربية والأجنبية والمصريون الحاصلون على شهادات المعادلة.