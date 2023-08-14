الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم عيسى يفوز بجائزة أفضل فيلم فى مهرجان ملبورن السينمائي الدولى

فيلم عيسى
فيلم عيسى

فاز الفيلم القصير عيسى للمخرج مراد مصطفى بجائزة أفضل فيلم، وذلك ضمن فعاليات الدورة 71 من مهرجان ملبورن السينمائي الدولي.

يأتي ذلك بعد جولة الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، حصد خلالها أكثر من 7 جوائز، وكان الفيلم قد حظي بعرضه العالمي الأول ضمن منافسات أسبوع النقاد في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي.

ويتتبع الفيلم القصير قصة عيسى، وهو مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، ومن إخراج مراد مصطفى.

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