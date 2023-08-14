الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: أكثر من 60 دولة سجلت متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، عن أنه منذ ظهور فيروس كورونا وهناك 600 متحور، آخرها المتحور الأخير المنتشر حالياً وهو ليس خطيراً، وقوة انتشاره في المرتبة الثانية بعد متحور كان قبله.

وأوضح "عودة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على "إكسترا نيوز"، أن المتحور الجديد انتشر حتى الآن في 60 دولة، وهو يختلف عن المتحورات السابقة في قوة الأعراض، موضحاً أن الأعراض التي سجلت هي عبارة عن التهاب بالحلق، وسيلان الأنف، وألم العضلات، أما الأعراض غير المنتشرة بشكل كبير للمتحور الجديد فهي ارتفاع الحرارة، وضيق التنفس، وفقدان الشم، منوها بأن عدم وجود حرارة عالية لا يعني ضرورة عمل مسحة للتأكد من عدم الإصابة.

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية إلى أن اللقاحات الموجودة ضد فيروس كورونا فاعليتها انتهت، خاصة مع الأشخاص الذين حصلوا على جرعات مؤخرا، لأن فاعليتها 6 أشهر فقط على الأقل، ولذلك قوة هذا المتحور تكمن في قدرته على الهروب من المناعة، وهو قوي في الانتشار.

ارتفاع الحرارة ٦٠٠ الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدكتور فؤاد عودة حور كورونا الجديد

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