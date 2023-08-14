"الطفل المعجزة".. مروان يحفظ القرآن كاملا بأرقام الآيات والأحزاب والصفحات

مروان أحمد، طفل عمره 10 سنوات، ابن قرية العجميين بمحافظة الفيوم، حفظ القرآن الكريم كاملًا بدون معلم، بل ويعرف أي آية من القرآن الكريم، حيث يُجيب باسم السورة ورقم الآية ورقم الصفحة أيضًا، وأيضًا عدد السجدات في القران الكريم.

تقول والدة مروان، لـ"الدستور"، إن نجلي طالب في الصف الخامس الابتدائي بمدرسة العجميين بالقرية، وظل منذ ولادته فاقد النطق لمدة 6 سنوات، وفجأة وجدته يتكلم بنطق آيات من القرآن الكريم، وأيضًا فوجئت به يجيب عن أي سؤال، وإذا سألته عن أي آية من آيات القرآن الكريم، يجيب لك باسم السورة ورقم الآية ورقم الصفحة أيضًا، وعما إذا كانت الصفحة على اليمين أو الشمال.

وتضيف والدة مروان، أن نجلها لديه أمنية أن يقابل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وفي وقت سابق، كرَّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أسرة الطفل مروان الملقب بالطفل المعجزة في حفظ القرآن الكريم، وذلك لتكريمه وتحفيز أقرانه على التميز وحفظ كتاب الله، وأعرب المحافظ عن سعادته بلقاء الطفل مروان وأسرته.

ووجه محافظ الفيوم الشكر لهم على جهودهم ورعايتهم للطفل مروان صاحب العشر سنوات والذي يدرس بإحدى مدارس الدمج بالصف الخامس الابتدائي، ويحفظ القرآن الكريم كاملاً بأرقام الآيات والأحزاب والصفحات، دون تدخل بشري ورغم ظروفه الصحية.