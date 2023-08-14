رفع الراية الحمراء على شواطئ الإسكندرية.. والمصايف تحذر المصطافين

رفعت شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي، اليوم، الراية الحمراء التحذيرية، وذلك بسبب ارتفاع منسوب البحر والأمواج، مما يدعو لأخذ الحيطة والحذر من رواد الشواطئ والمصطافين لسلامتهم.

ظاهرة المد

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن حالة البحر اليوم، مشيرة إلى ظاهرة المد بشواطئ المدينة، حيث إنها ظاهرة طبيعية، وهي ارتفاع في منسوب مياه سطح البحر والخروج بشكل كبير للشواطئ.

وأوضحت أنه تم رفع الراية الحمراء على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، وأن نسب الأشغال ما زالت منخفضة اليوم، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر والاستماع لتعليمات المنقذين جيدًا.

وشددت الادارة المركزية للسياحة والمصايف على ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج، وأخذ المواطنين الحيطة والاستماع لتعليمات المنقذين، حفاظا على سلامتهم وأرواحهم، مشيرة إلى التأكيد على منع نزول البدالات للمياه، وتواجد عمال الأبراج فوق الأبراج، ورفع درجات الحيطة والحذر.

كانت قد وجهت مصايف الإسكندرية بزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، ورفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية، وذلك لحماية المصطافين ورواد الشواطئ، خاصة في أيام اضطراب البحر والزحام التي تشهدها شواطئ الإسكندرية.