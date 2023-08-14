الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 17 طن نخالة مخلوطة بقشر الأرز المطحون بكوم حمادة

الحملة
الحملة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

هذا وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ حملة تموينية بكوم حمادة من أجل متابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت الحملة عن ضبط 17 طن نخالة بواقع 430 شيكارة داخل مصنع لقيام صاحبه بخلط نخالة المطاحن بقشر الأرز المطحون وإعادة تعبئته في شكاير مماثلة لشكاير المطاحن مما يعد غشاً لجمهور المستهلكين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

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