الزراعة تتابع البرامج البحثية وإكثارات التقاوى بالبحيرة

قام الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، يرافقه الدكتور تامر سعفان وكيل المعهد للإنتاج والدكتور مجدي عبد المولى رئيس قسم الذرة الشامية وعدد من السادة خبراء الذرة الشامية بقسم الذرة بالمرور على اكثرات تقاوي الذرة الشامية والأرز بمحافظة البحيرة بحقول المتعاقدين، وذلك بناءا على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة المتابعة الميدانية للبرامج البحثية واكثرات التقاوى وذلك في ظل التغيرات المناخية.

وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، اطمئن "خليل" والوفد المرافق على الحالة العامة للاكثارت.

وأفاد بأن الحالة العامة لاكثارات الذرة الشامية ( هجين فردى ابيض جيزه ١٠

هجين ثلاثى ابيض جيزة ٣٢١

هجين ثلاثى اصفر جيزه ٣٦٨

هجين ثلاثى الصفر جيزه ٣٥٢ وجيزه٣٥٣)

وأصناف الارز ( جيزة ١٧٧ و سوبر ٣٠٠)

جميعها بحالة ممتازة في هذه المرحلة ومحصول مبشر، وأكد على رؤساء الفرق العلمية بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة والمرور اليومي حتى نهاية الموسم.