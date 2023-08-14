الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"درس لنا".. سفير فيتنام في مصر يشيد بالمشروعات القومية التي نفذتها مصر

السفير وين وي زونغ
السفير وين وي زونغ

أشاد السفير وين وي زونغ، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية في مصر، بالمشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية.

وقال إن الدولة المصرية تعمل علي قدم وساق ملحوظا للغاية من تطوير في البنية التحتية والترويج لها بجميع أشكالها، وأيضا في العلاقات بين جميع البلاد، معلقًا “فيتنام معجبة للغاية بالتطوير ومشاريع البناء الضخم ومشروع المونوريل ودرسا لنا يجب أن نتعلمه نحن في فيتنام”.

جاء ذلك خلال لقاء لقاء خاص مع السفير وين وي زونغ، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية في مصر، على قناة صدى البلد.

فيتنام سفير فيتنام في مصر الدولة المصرية مشروع المونوريل

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