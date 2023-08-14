ينطلق 25 أغسطس.. أبرز النجوم المشاركين بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

تنطلق يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري، أولى فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بشكل سنوي برئاسة الدكتور خالد داغر، ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة فعاليات المهرجان.

وتستمر فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بشكل يومي، وتتواصل على مدار 14 يومًا متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل.

و ينتظر الجمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء والذى يقام على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي كل عام لحضور فعالياته نظرا لانخفاض سعر تذاكر الحفلات والتي تشهد مشاركة كبار النجوم على مدار 14 يوما، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور مصطفى وزيري والهيئة العامة لتنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي.

و يشمل برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 31 يشمل عرضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد.

كما يشهد المهرجان حفلات لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، وكورال كلية التربية الموسيقية، و حفلات لكورال مركز تنمية المواهب إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

و كانت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة قد اعتمدت امس برنامج الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى و الغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر و يقام بالتعاون مع وزارة السياحة و الآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة و تنطلق فعالياته فى الثامنة مساء الجمعة 25 أغسطس و تتواصل على مدار 14 يومًا متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر.