للمشاركة فى القمة الثلاثية.. عبدالله الثانى يغادر الأردن متوجهًا إلى "العلمين"

غادر العاهل الأردني عبدالله الثاني العاصمة الأردنية عمان، اليوم، قادمًا إلى مصر للمشاركة في قمة مصرية أردنية فلسطينية ستعقد بمدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي.

ويرافق ملك الأردن وفد رسمي، وأدى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني اليمين الدستورية نائبًا للملك، بحضور هيئة الوزارة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبومازن قد وصل أمس إلى مدينة العلمين، في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني في الصالة الرئاسية بمطار العلمين الدولي، وزير الموارد المائية والري المهندس هاني سويلم، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.

وقال السفير دياب اللوح إن زيارة الرئيس محمود عباس هدفها المشاركة في لقاء قمة ثلاثية تجمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

ويرافق الرئيس عباس خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ, ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح.