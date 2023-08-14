سفير فيتنام فى مصر: حجم التبادل التجارى بين البلدين وصل لـ630 مليون دولار

قال السفير وين وي زونغ، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية في مصر، إن العلاقات الثنائية التجارية تتنامى بين مصر وفيتنام ولكنها متوسطة مقارنة بطموحات هانوي، خاصة أن عام 2022 كان الحجم التجاري بين الدولتين قد وصل لـ630 مليون دولار، معلقا: "لدينا آمل في الاستثمار بأكثر من ذلك".

وأكد، خلال لقاء خاص على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع وصول التبادل بين البلدين، خاصة بعد لقاء الرئيس السيسي والرئيس الفيتنامي فرديناند ماركوس، لـ1 مليار دولار على الأقل، وفي هذا الاتجاه كان هناك اتفاقيات اقتصادية وتعاون تقني كبير، وهذا العام نتوقع أن يكون هناك 35 اتفاقية وتعاونا في جميع المجالات بين الدولتين.

وأشار إلى أن يوليو هذا العام كان هناك لقاء بين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الفيتنامي تران لو كوانج، شهد تشاورات مثمرة، مؤكدا أن هناك تعزيزا لوضع تعاون فعال في المجال الاقتصادي والتقني بين البلدين، لذلك ترغب فيتنام في تحويل النصوص والاتفاقيات لنتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال الحكومتين.