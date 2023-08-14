افتتاح معرض "يوم آخر" لـ أماني فهمي بقاعة الباب سليم غدًا

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، عن افتتاح معرض للفنانة أماني فهمي تحت عنوان "يوم آخر"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 بقاعة الباب سليم.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 26 أغسطس الجاري، بقاعة الباب سليم - متحف الفن المصري الحديث - دار الأوبرا، على أن يتم افتتاحه يوميا من الساعة 9 صباحا: الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة.

نبذة عن متحف الفن المصري الحديث

يتكون متحف الفن المصرى الحديث من 10 قاعات موزعة على ثلاثة طوابق، بالإضافة إلى عرض فى الهواء الطلق فى مقدمة المتحف لأعمال النحت كبيرة الحجم، ويضم المتحف آلاف القطع الفنية التي تمثل شتى التيارات الفنية منذ أوائل القرن العشرين وحتى الآن، وجزء من هذه الأعمال موزع كإعارات للعرض فى متاحف أخرى أو فى أماكن عامة داخل مصر وخارجها.

وقد أقيم المبنى الحالي للمتحف في عام 1936 وكان يسمى السراي الكبرى ثم تم تطويره وتجهيزه ليفي بحاجات العرض المتحفي وليكون المقر الدائم لمتحف الفن المصري الحديث والذي افتتح رسميا في أواخر أكتوبر 1991، ثم خضع المتحف لعملية تطوير شاملة لنظم العرض المتحفي والإضاءة وتم افتتاحه في 5 مارس لعام 2005.

وكانت ظهرت الحاجة إلى هذا المتحف تحديدا في مطلع القرن الماضي، إذ كانت تعيش مصر نهضة فنية كبيرة كان السبب فيها هو إنشاء مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة والتي تحولها اسمها لاحقا إلى كلية الفنون الجميلة، وبعد أربع سنوات أي في عام 1911 تخرجت من المدرسة دفعتها الأولى، التي شهدت العديد من الأسماء الذين شكلوا الإرهاصات الأولى للفن المصري الحديث ومن ضمنهم المثال محمود مختار وكذلك الفنان راغب عيادو كمال أمين ويوسف كامل وأحمد صبري وغيرهم.