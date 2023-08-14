إزالة وإيقاف 24 تعد ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

أستمرارا لحملاتها المكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملاتها لإزالة التعديات ومخالفات البناء تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا والتي شدد خلالها على عدم التهاون والتصدى بكل قوه وحسم لأى شكل من أشكال التعدى على الأراضى الزراعيه واراضى املاك الدوله او البناء العشوائى موجها برصد المخالفه والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه العامه.

قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ان الوحدات المحليه بقرى بنى محمد سلطان ودمشير ونزلة حسين وحى غرب مدينة المنيا تمكنوا من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لعدد ١١ حالة تعدى بالبناء خارج الحيز العمرانى وعلى الأراضى الزراعية علي مساحة ١٠٦٨ متر حيث تم رصد وتنفيذ حالتى تعدى على اراضى زراعية بقرية بنى محمد سلطان علي مساحة قيراط و٢٠ سهم وثلاثة حالات تعدى بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني بمساحة ٣٥٠ متر و٤ حالات تعدى على اراضى زراعية بقرية دمشير بمساحة اتنين قيراط ونصف وحالتى تعدى بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني بحى غرب بمساحة ١١٠ متر تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير وذلك تحت إشراف نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية والأحياء.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من إزالة حالة تعدى زراعة وبالبناء بدون ترخيص بقرية طوخ الخيل علي مساحة ٢ قيراط كما تم إزالة شدة خشبية لصب سقف مخالف بحى غرب المدينة وذلك خلال حملة تحت إشراف محمود أبو كريشة وعماد محمود وبحضور محمد سميح ومحمد صابر وجهة الولايةوالتنظيم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية ببنى مزارنفذت ١١ حالات ازالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية حيث شن عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج يرافقه ومسئولى التنظيم والازالات ومسئول الجمعية الزراعية والاصلاح الزراعى والاوقاف حملة مكبرة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية اسفرت عن ازالة ١١حالة تعدى بالبناء خارج الحيز العمرانى بدون ترخيص على ارض تعاون زراعى واصلاح زراعى واوقاف بقرى ابو جرج وشمس الدين وصفط وعزبة الريدى والغرباوى والجندية بأجمالى مساحة ٩قراريط و١٢سهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء