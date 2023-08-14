المتهم بقتل ابن خالته في المطرية: قتلته عشان ضرب والدي وشتمه

"إبن خالتي شتم والدي".. كلمات بسيطة قالها المجني عليه في ساعة عتاب مع زوج خالته تسببت في مقتله علي يد نجل خالته بسبب غيرته علي والده ورفضه توجيه عبارات الشتم والسب من قبل شاب في مثل عمره تربطه صلة قرابة بينهم.

- أقوال المتهم

أقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بالمطرية، بارتكابه جريمة قتل ابن خالته بإستخدام سلاح أبيض سكين.

وأقر المتهم بارتكابه الجريمة نتيجة دفاعه عن والده، مضيفا بأن والدته توفت منذ أيام، وطلب والده من خاله بعدم الحضور لمسكنهم مرة أخرى موضحا له بأنه كان يتحمله من أجل زوجته فقط، فعندما علم ابن خالته بهذا الحديث توجه على الفور لمنزلهم وتعدى على والده بالضرب وعندما شاهد المتهم هذا الموقف فقد أعصابه وتشاجر معه مشاجرة كبيرة انتهت بطعنه بسكين.



- قرارات النيابة

قررت نيابة المطرية إحالة المتهم بقتل نجل خالته بإستخدام سلاح أبيض سكين لمحكمة الجنايات، وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المطرية من مستشفى المطرية التخصصي تفيد بوصول شاب مصاب بطعنة بالسكين توفي على إثرها وباجراء التحريات الأمنية الخاصة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبسؤاله أقر بإرتكابه جريمة القتل بعد تعدى المجنى عليه على والده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق