الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": وزير الدفاع الصينى سيزور روسيا وبيلاروسيا

وزير الدفاع الصيني
وزير الدفاع الصيني

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام صينية، اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع الصيني سيزور روسيا وبيلاروسيا، في ظل التوترات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت الصين قد أشادت بالمحادثات التي عقدت خلال القمة التي استضافتها مدينة جدة السعودية، خلال نهاية الأسبوع، بهدف إيجاد صيغة للسلام في أوكرانيا، بعد أن حضر مبعوث صيني القمة التي وصفتها روسيا بأنها "محكوم عليها بالفشل".

وجمعت القمة أكثر من 40 دولة، بما في ذلك أوكرانيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول مجموعة البريكس.


وتتسم العلاقات الصينية- الروسية بالمتانة والتميز، خصوصًا بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو، وسعي الغرب إلى تطويق الصين اقتصاديًا.

بيلاروسيا روسيا وزير الدفاع الصيني القاهرة الإخبارية

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