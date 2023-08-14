تعرض الأربعاء.. موسم صيف 2023 يستقبل 3 أفلام جديدة بدور العرض

تواصل السينما المصرية تقديم أعمال فنية رائعة تنافس على إيرادات شباك التذاكر. تأتي الأفلام الثلاثة التالية كجزء من موسم صيف 2023، الذي يضم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية المتنوعة والرائعة.

فيلم "وش في وش"

تألق محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد شاهين وأسماء جلال في فيلم "وش في وش"، الذي يعرض في 16 أغسطس الجاري، ويتناول الفيلم قصصًا مختلفة بين كل ثنائي في العائلتين.

قصة الفيلم

يشمل الفيلم عدة قصص، مثل قصة شريف (محمد ممدوح) وداليا (أمينة خليل)، وقصة وائل (محمد شاهين) وسلمى (أسماء جلال). إخراج الفيلم قام به وليد الحلفاوي.

فيلم "العميل صفر"

في إطار كوميدي، يقدم الفيلم النجم أكرم حسني في دور فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مثل جيمس بوند.

أبطال الفيلم

تضم قائمة الفيلم أكرم حسني وبيومي فؤاد وفاطمة البنوي وغيرهم. الفيلم فكرة محمد سامي، ومن إخراج كريم العدل.

الطابع الكوميدي

يتميز الفيلم بالكوميديا والسخرية من شخصيات شهيرة مثل جيمس بوند، مما يضفي عليه طابعًا فريدًا.

فيلم "5 جولات"

يتناول الفيلم رياضة MMA والراب، في إطار درامي يروي رحلة شاب يهوى فنون القتال المختلطة، ويخوض الشاب رحلة طويلة مليئة بالتحديات.

فريق العمل

إخراج مازن أشرف، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وقصة ويحيى علام، وطاقم العمل يضم آدم الشرقاوي، ماجد المصري، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، نور النبوي.