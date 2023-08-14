بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

أفاد برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى الفضائية، بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للعام الدراسي 2023، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين 112240 طالبًا.

وسوف يتم الإعلان عن هذه النتائج في مؤتمر صحفي يعقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسيحضر هذا المؤتمر عدد من قادة الوزارة ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى محرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالى خلال فعاليات المؤتمر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية وأيضا مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لـ :-

طلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر.

طلاب الشعبة الرياضية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر.

الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر.