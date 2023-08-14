الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

تنسيق المرحلة الأولى
تنسيق المرحلة الأولى 2023

أفاد برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى الفضائية، بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للعام الدراسي 2023، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين 112240 طالبًا. 

وسوف يتم الإعلان عن هذه النتائج في مؤتمر صحفي يعقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وسيحضر هذا المؤتمر عدد من قادة الوزارة ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى محرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالى خلال فعاليات المؤتمر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية وأيضا مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لـ :-

طلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر.

طلاب الشعبة الرياضية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر.

الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 مؤتمر صحفى للإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 وزير التعليم أيمن عاشور

الأكثر قراءة

استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

زوجة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "خرب بيت أخويا عشان استلف منى فلوس"

بـ"مليون جنيه".. الكاتبة صافي ناز كاظم تعرض مكتبتها للبيع

بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

"القاهرة الإخبارية": وزير الدفاع الصينى سيزور روسيا وبيلاروسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى