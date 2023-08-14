نائب محافظ الوادى الجديد تطلق مبادرة "تحويشة فل بنك"

دشنت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، فعاليات مبادرة "تحويشة في بنك" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية داخل قرية بولاق بمركز الخارجة، في إطار مشروع " تحويشة " لدعم سيدات القرى وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي، والسيدة ياسمين علي المسئول الفني لبرامج الشمول المالي، والسيدة نادية عزمي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة.

وأكدت نائب المحافظ أن المبادرة تهدف إلى نشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات داخل القرى من خلال تنفيذ محاكاة بنكية لجميع الإجراءات البنكية، واستخراج بطاقات ائتمانية؛ لإدماج السيدات بالمنظومة المصرفية الرسمية ودعم إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل لهن وحياة كريمة لأسرهن

كما تفقدت مجدي المعرض الذي أُقيم على هامش المبادرة والذي ضم عدد من الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة ومنها مكتب شكاوى المرأة واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات و دعم رائدات الأعمال بالمشروعات الخضراء الذكية وغيرها.

جانب من الفاعليات

التقت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وفد الأطباء الأسباني الذي يزور المحافظة في إطار التنسيق المشترك لدعم مقومات السياحة العلاجية بالمحافظة، وذلك خلال زيارتهم لمركز الداخلة بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

اطلعت على نتائج الزيارة التي شملت تنفيذ برنامج تدريبي للأطباء وتفقد المواقع السياحية و الآبار الكبريتية ومشروعات إنتاج النباتات الطبية والعطرية.

كما بحثت الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، سبل التعاون للترويج للسياحة الصحية بالمحافظة وتأهيل الكوادر الطبية بهذا المجال، ووضع خطة علاج للحالات المرضية التي تم مناظرتها ومتابعتها فيما بعد، وتنظيم قوافل طبية وحملات توعية لأنماط التغذية السليمة والمتابعة الصحية للسيدات الحوامل للوقاية من المخاطر الصحية المحتملة على المواليد.