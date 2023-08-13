الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"خفاجى" لـ"الشاهد": الجماعة تجمعهم "صفارة" وكلامهم عن النفير العام كذب

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى

قال المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، والرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات: “بدأنا العمل في معهد أمناء الشرطة، بعد معرفة خطة اغتيالي، وفي أول جلسة قمت بإثبات مافعله المتهمون من شغب في محضر وطالبت بإرجاعهم إلى محبسهم”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز: "قلتلهم القضية هنظرها هنظرها، وطالبت إثبات مافعلوه من شغب في محضر، وأمرت إرجاعهم إلى محبسهم، هنا المحامين لقوا إن مفيش فايدة واشتغلت الجلسات واحدة تلو الأخرى".

وتابع: "الجماعة تجمعهم "صفارة" وكلامهم عن النفير العام كذب، وكنت اتعامل معهم بالعقل حتى أنهي عملي، وبعد الاستماع لأقوالهم، وإعطائهم المساحة الكاملة، وذلك لأن المتهم إن استراح لقاضيه سيكون عنده المساحة الكافية للتحدث"، مرددًا: "كنت بقول للمتهم لو عايز تقول حاجة هسمعك بكل اللي تقوله".

الشاهد معتز خفاجي برنامج الشاهد قضايا الارهاب محمد الباز

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