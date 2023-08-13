الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"خفاجى" لـ"الشاهد": أحد متهمي الإرهاب أبلغني بخطة اغتيالي "هتضرب بالأربجيه"

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى

كشف المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، والرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، تفاصيل معرفته بخطة اغتياله من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى لسان أحد المتهمين في قضية أحداث مكتب الإرشاد.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن سبب العجلة في نقل النظر في القضايا من القاعة في الكيلو 10 ونص، إلى القاعة في معهد أمناء الشرطة، أحد المتهمين في قضية أحداث مكتب الإرشاد".

وتابع: "أحد المتهمين طلب مقابلتي وقالي إنت راجل طيب، أنا قاعد في الزنزانة هما بيخططوا لاغتيالك، وانت بتلف في الطريق للقاعة اللي في الطريق 10 ونص، هيكون في أربجيه هيضرب العربية بتاعتك وانا شايف أنك راجل طيب متساهلش كدة وحاسك مش هتظلم حد".

وواصل خفاجي: "قلتله أنا عمري ما هظلم حد، والورق هو اللي بيتكلم، وعمري ما بصيت لاسم قدامي في القضايا، لأن الأسماء بتكون ممسوحة".

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