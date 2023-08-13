الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف زكى: مهرجان "العالم علمين" مهم وسنقدم دورة ناجحة احتفالًا بـ"60 عامًا للدراما"

أشرف زكي
أشرف زكي

كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن كواليس المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين"، خلال تقرير لبرنامج "مساء دي إم سي".

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد: هنيئا لنا بإقامة الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما من مدينة السحر والجمال مدينة العلمين.

وأضاف: كل ما نراه في مدينة العلمين لم نره في أي دولة في العالم ويأتي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وسعيد بالمشاركة في حدث يكتبه التاريخ.

وأكد أن مهرجان العلمين الجديدة مهم للغاية وسنقدم دورة ناجحة إن شاء الله، والآن نحتفل بـ60 عامًا بالدراما المصرية.

مساء دى ام سى المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

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