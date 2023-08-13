الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الإنجيلية" تنظم مؤتمر "نحو سلام مجتمعي.. الدين ورسالة السلام" بحضور وزير الأوقاف

القس اندريه زكي
القس اندريه زكي

ينظم مؤتمر منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، غداً الإثنين، مؤتمر تحت عنوان “نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام وتحقيق الاستقرار المجتمعي”، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والذي يستمر على مدار يومين .

يشارك بالحضور في المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذي يلقي كلمة بعنوان ”الدين ورسالة السلام: دور الدين في صناعة السلام المحلي والدولي".

كما يشارك في فعاليات المؤتمر العميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

ويدير الجلسة الافتتاحية، الكاتب الصحفي حمدي رزق، ويشارك بالمؤتمر عدد من  الواعظات والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية  وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. 

“نحو سلام مجتمعي الدين ورسالة السلام مؤتمر منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية القس أندرية زكى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدين ورسالة السلام

الأكثر قراءة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

الإيطاليون غاضبون من بيانكا سينسورى زوجة كانى ويست بسبب ملابسها

السيجارة الفرط بـ5 جنيهات.. شعبة الدخان تقترح حلاً لأزمة أسعار السجائر

يورجن كلوب يكشف سبب استبدال "صلاح" أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

وفاة استشاري أورام أثناء علاج قعيد داخل منزله بطنطا

زوجة الشيخ موسى: المتهم غدر به وقتله قبل إقامة الصلاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى