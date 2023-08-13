"الإنجيلية" تنظم مؤتمر "نحو سلام مجتمعي.. الدين ورسالة السلام" بحضور وزير الأوقاف

ينظم مؤتمر منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، غداً الإثنين، مؤتمر تحت عنوان “نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام وتحقيق الاستقرار المجتمعي”، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والذي يستمر على مدار يومين .

يشارك بالحضور في المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذي يلقي كلمة بعنوان ”الدين ورسالة السلام: دور الدين في صناعة السلام المحلي والدولي".

كما يشارك في فعاليات المؤتمر العميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

ويدير الجلسة الافتتاحية، الكاتب الصحفي حمدي رزق، ويشارك بالمؤتمر عدد من الواعظات والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.