الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"العليمى" يتهم جماعة الحوثى بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

رشاد العليمي
رشاد العليمي

اتهم رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، جماعة الحوثي، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والمساومة على مصالح الشعب اليمني.

ودعا العليمي خلال لقائه مع المبعوث السويدي بيتر سيمنبي إلي اليمن، في العاصمة السعودية الرياض، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف إزاء ذلك، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وقال العليمي، إن المجلس والحكومة ملتزمان بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا "المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وخاصة القرار 2216".

وأكد العليمي ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل جماعة الحوثي، ومساومتهم على مصالح الشعب اليمني، ومكتسباته الوطنية.

البرلمان العربى يرحب بإعلان اكتمال سحب النفط الخام من خزان "صافر"

وقبل يومين، أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن ترحيبه بإعلان الأمم المتحدة، اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر"- قبالة ساحل اليمن- ونقله إلى سفينة أخرى، مثّمنًا الجهود التي بذلت لإتمام هذه العملية بشكل آمن وتجنب وقوع كارثة إنسانية وبيئية كبيرة في البحر الأحمر. 

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بكل الجهود التي بُذِلَت لإتمام هذه العملية بشكل آمن، فضلًا عن الدعم المالي الذي تم تقديمه من عدد من الدول المانحة لإنهاء هذا الخطر الذي كان يهدد البشرية، منوهًا في هذا الإطار بما قدمته المملكة العربية السعودية التي سارعت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم منح مالية للمساهمة في حل مشكلة الخزان العائم "صافر".

وثمَّن رئيس البرلمان العربي، الدعم اللا محدود الذي قدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الأمم المتحدة لإتمام هذه العملية وفق الخطة التي تم وضعها. 

رئيس مجلس القيادة اليمني جماعة الحوثي حقوق الانسان الشعب اليمني اليمن الرياض

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