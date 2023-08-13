ضبط شخصين قاما بالنصب على المواطنين بتعديل درجاتهم بالثانوية

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط من القبض على متهمين قاما بالنصب على المواطنين من خلال تطبيق تليجرام بزعم تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة بزيادة درجات للمجموع الكلى نظير مبالغ مالية مدعين قدرتهما على تمكين بعض الطلبة من اللحاق بكليات القمة «على خلاف الحقيقة».

تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم ٤ ايام، على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن،أسيوط إخطارا يفيد ورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود مجموعة على تطبيق «التليجرام» يزعم القائمين على إدارتها إمكانية تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة بزيادة درجات للمجموع الكلى نظير مبالغ مالية مدعين قدرتهم على تمكين بعض الطلبة من اللحاق بكليات القمة «على خلاف الحقيقة».

على الفور، تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد القائمين على إدارة تلك المجموعة الإلكترونية (شخصين – مقيمين بمحافظة أسيوط)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (جهاز حاسب آلى- 2 هاتف محمول «بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى»- شريحة خط الهاتف المحمول المربوط عليها المحفظة الإلكترونية المستخدمة في إستقبال التحويلات المالية من ضحاياهم- مبلغ مالى «من متحصلات نشاطهما الإجرامى»)، بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة التي امرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات عقب تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين بالنصب على المواطنين من خلال تطبيق التليجرام بزعم تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة بزيادة درجات للمجموع الكلى نظير مبالغ مالية.