الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أمني: على بولندا الاستعداد لأن ما يجري نوعًا من الحروب الهجينة

الحروب الهجينة
الحروب الهجينة

قال برونو سورديل الخبير الأمني البولندي، إن بولندا عليها الاستعداد ونشر قواتها على الحدود لمواجهة أي تهديدات.

وأضاف في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يجري الآن في أوكرانيا يعتبر نوعًا مما تواجهه بلادنا، في بولندا لا تواجه حربًا بمعناها الحقيقي لكن هو نوعًا من الحروب الهجينة، لدينا حدود شرقية تعتني بها الناتو وأوروبا، وتواجه اختراقات يومية.

وتابع: "الحرب في أوكرانيا مخطط لها ولا يوجد خيار لنا إلا الدفاع عن أنفسنا ضد أي تهديدات ولا يوجد أي خيار آخر.. وبولندا عليها أن تستعد وتنشر القوات اللازمة في وبالفعل نشرت بعد الجنود من أجل حماية الحدود".

وأكد أن الحرب الحقيقة بين روسيا وأوكرانيا، وهناك أناس يقتلون كل يوم، موضحًا أن مقاتلو فاغنر أيضًا كانوا يقتربون من الحدود، وكثير من المرتزقة الذين يتواجدون في مناطق متاخمة على الحدود البولندية.

وأوضح برونو سورديل الخبير الأمني البولندي أن هناك حرب هجينة تقع في بلادنا وهناك 16 ألف محاولة لاختراق الحدود البولندية ويجب الاستعداد بشكل تام".

بولندا بيلاروسيا روسيا أوكرانيا الحرب

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