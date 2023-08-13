الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: الإخوان لا علاقة لهم بالدعوة وعمرهم كله في التفجيرات والإرهاب

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 5 تنظيمات إرهابية حديثة تم ضبطهم في الأشهر الأخيرة بتهمة حرق القطارات ويجري حاليًا محاكمتهم أمام دائرة وادي النطرون. 

وقال خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، “إن هذا يدل على أن عناصر الإخوان موجودين وجاهزين عشان يولعوا في البلد، مشيرًا إلى أن الإخوان يخططوا عشان يقتلونا ولكن ربنا حافظنا وإن شاء الله ياخدهم واحد واحد”.

وأضاف أن الإخوان يقتلون المصريين منذ تأسيس الجماعة على أيدي حسن البنا، أيام النقراشي باشا وحتى اليوم،  وعمر الإخوان ما كانوا بتوع دعوة ولا ليهم علاقة بها، عمرهم كله في التفجيرات والعمليات الإرهابية التي تستهدف محطات المياه وأبراج الكهرباء والبنوك وغيرها من المنشآت.

الإخوان يعيشون على إشعال الأجواء

وأشار إلى أن الإخوان يعملون على إشعال الأجواء من خلال وسوسة المصريين من منابرهم في لندن من خلال "الهبد" ليلًا ونهارًا.

أحمد موسى الإخوان دعوة التفجيرات العمليات الإرهابية تسخين المصريين

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