زوجة الشيخ موسى: المتهم غدر به وقتله قبل إقامة الصلاة

قبل دقائق من رفع أذان العصر وبينما يستعد الشيخ موسي للصلاة باغته صديقه بتسديد عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده، ليسقط على إثرها جثة هامدة وتتناثر دمائه على أبواب المسجد، شاهدة على لحظات الغدر التي تعرض لها الإمام الشهيد.

قتله قبل أذان العصر

لم يتوقع أحدًا من سكان منطقة الوايلي أن حياة الإمام ذات السمعة الطيبة تنتهي بتلك الطريقة البشعة على يد صديقة بعد نشوب مشادات كلامية بينهما في وقت سابق، لكن المتهم لم يحترم حرمة المسجد و أنهال على صديقه قاصدًا إراقة دمائه قبل رفع أذان العصر.

قتله ويتّم 6 أبناء

لا تجف عينيها من الدموع عندما تتذكر زوجها الذي قتل أمام الجميع وتناثرت دمائه على الأرض وأبنائها الـ6 بعدما حرموا من أباهم دون أن يفعل شيئاً ويقيدها الحزن عندما تتذكر نجلها الأكبر وهو ينظر لوالده والدماء تنهمر من جسده ولا يستطع إنقاذه بسبب المتهم الذي وقف أمام جثة زوجها يهلل بأعلى صوته" اللي هيقرب علشان يساعدة هقتلة جنبه" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته.

كان محبوب من الجيران وسكان المنطقة

أضافت الزوجة أن زوجها لم يسبق له التشاجر مع أحد ويعرفه الجميع بالطيبة وحسن الخلق، حيث إن زوجها كان يعمل في أحد المطاعم طوال اليوم وفي وقت الصلوات يقوم برفع الأذان والصلاة بالناس، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والاتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما حرمها من زوجها ويتم 6 أطفال أكبرهم عمُرًا 12 عامًا.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الوايلي بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما يدعى الشيخ موسى إمام مسجد بدائرة القسم طعنًا،على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، بإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه، بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أمام مسجد، وفر هاربًا قبل الإمساك به من قبل الأهالي.

عقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضراللازم بالواقعة وتولت النيابة سير التحقيقات.